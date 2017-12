DT del Gremio dice que fue mejor que Cristiano Ronaldo

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- Últimamente le ha llovido sobre mojado al delantero portugués Cristiano Ronaldo, esta vez fue Renato Gaucho el entrenador del Gremio fue quien se comparó con la estrella portuguesa al asegurar que fue mejor el reciente ganador del Balón de Oro de la FIFA.

Pero eso no fue todo, pues además Renato Gaucho aseguró que el portugués no tiene mucha influencia en el juego cuando se encuentra fuera del área. "Sigo pensando que fui mejor que Cristiano Ronaldo. El portugués fuera del área no tiene mucha influencia en el juego", afirmó el entrenador.

Renato Gaúcho, DT del #Gremio, en la previa de la final del Mundial de Clubes: "Sostengo lo que dije hace dos años: fui mejor jugador que Cristiano Ronaldo" pic.twitter.com/vAS2iueZNR ( @estoenlinea) — Elmer Polanco (@PolancoESA) 15 de diciembre de 2017

Estas declaraciones del entrenador brasileño pudo ser producto de lo que expresó el astro portugués en la entrega del Balón de Oro, pues Cristiano Ronaldo, se consideró el mejor futbolista de toda la historia, lo que ocasionó un sinfín de comentarios en su contra por la etiqueta.

En cuanto al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, el técnico del Gremio expresó que no podía compararse con el francés ya que no jugaban en la misma posición pero no dudó en halagarlo por su trabajo como timonel.

"No me puedo comparar con Zidane porque jugábamos en posiciones diferentes. Me gustaría tener la tranquilidad que tiene el francés. Pienso que es un buen entrenador y que será mejor todavía aunque gustaría tener el equipo que tiene él".

Asimismo expresó la tristeza de no haber podido quedar campeón del mundo como jugador como lo si lo consiguió el entrenador del Real Madrid. "Para mí desgracia Zidane fue Campeón del mundo y yo no", expresó Renato Gaucho.

Respecto al duelo de final entre el Gremio y el Real Madrid dentro del Mundial de Clubes, el entrenador brasileño declaró que no se le debe de dar por muerto al actual campeón de la Copa Libertadores pese a que el los merengues son en teoría amplios favorito.

"El Real Madrid es el favorito, pero que nadie piense que venimos a hacer un asado", añadió.



