DT del Manchester United rechaza actitud de Cristiano Ronaldo luego de irse a medio partido

Inglaterra.- Erik ten Hag ya le leyó la cartilla a Cristiano Ronaldo luego de que se diera a conocer que el jugador se marchó del amistoso ante el Rayo Vallecano al medio tiempo luego de que saliera de cambio. De acuerdo con el entrenador del Manchester United esas actitudes no son las que quiere ver en su club por lo que se le ha visto molesto por la reacción del jugador quien desde el tiempo en el campo se le vio muy en desacuerdo con las indicaciones del entrenador.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo no fue el único jugador que realizó esa acción, existieron otros más que al salir del campo se arreglaron y tomaron caminos a otros lugares. "Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, que es inaceptable. Somos un equipo somos una plantilla. Tienes que quedarse hasta el final", dijo el Ten Hag a Viaplay Sports Nederlad.

Algunos videos captados por aficionados y la televisión inglesa dejaron entrever que el luso no está contento con estar de regreso al equipo. Su primer amistoso de la pretemporada lo puso de muy mal humor, se pudo captar sus constantes desaprobaciones con el entrenador a quien en más de una ocasión le negó las indicaciones en el campo.

Cristiano Ronaldo desde inicios del mes de julio comenzó a generar ruido en el Manchester United con la posibilidad de salir y es que recordando que el United no jugarán Champions eso ha molestado al jugador quien busco la manera de irse pero no pudo lograrlo lo que le ha hecho volver. En solo un mes ha entrenado y jugado una vez.

Se espera que para el 5 de agosto que es el debut de la Premier League en su temporada 2022-2023 pueda estar en el campo disputando una campaña más en el club con el que ganó mucho hace algunos años.