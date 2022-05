Damaris Rojas disfruta los días soleados con un paseo en bicicleta

No cabe la menor duda que Damaris Rojas es una prueba viviente de amor propio, no solo sabe deleitar a sus ‘followers’, sino que es feliz consigo misma y aprovecha cada momento para vivir como ella quiere. Cuando no es llamada para trabajar, sale a divertirse y a gozar como se debe.

Fiel a su estilo, Damaris Rojas compartió una ardiente foto en la que aparece en un diminuto traje de baño color rosa de dos piezas mientras sale a pasear en bicicleta, en la imagen se le ve con su linda sonrisa dibujada en el rostro mientras usa unas gafas y una gorra para cubrirse del sol.

Un paseo muy interesante Instagram damarisrojasoficial

Con más de un millón 417 mil seguidores en Instagram, Damaris Rojas puede presumir que su legión de admiradores todos los días está al pendiente suyo, los comentarios favorables acompañados de piropos y frases subidas de tono se hacen presentes en cada una de sus postales.

Te recomendamos leer

La guapa bailarina y presentadora de televisión nació un 22 de agosto en la Ciudad de México, es conocida por su participación en el programa “Enamorándonos” y por su trabajo de modelaje profesional que comparte en las redes sociales donde se ha convertido en toda una personalidad.