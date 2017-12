Damián Álvarez se despide del futbol profesional

Monterrey, Nuevo León.- El futbolista argentino naturalizado mexicano Damián Álvarez ha sido uno de los mejores jugadores extranjeros que han venido al balompié nacional, pues en cada uno de los equipos en los que militó dejó una gran huella. Hoy el apodado la "chilindrina" ha decidido colgar las botas y retirarse definitivamente del deporte de la patada.

El "enano" Álvarez cerró con broche de oro su etapa como futbolista profesional luego de ganar el campeonato Apertura 2017 con el conjunto de los Tigres en la histórica final regia, en donde él fue el encargado de levantar el trofeo en el momento de la premiación.

“Dejo de ser jugador profesional, dejo una carrera de casi 20 años, lo digo con mucha angustia y con una sonrisa gigante, soy muy feliz de verme realizado en la vida, no es un hobby, es un sueño cumplido, algo que la vida me regaló y por lo que luché tanto, tengo sentimientos encontrados en este momento”, dijo en conferencia de prensa el ahora ex mediocampista.

Este es el legado que deja Damián Álvarez, el extranjero con más titulos en la historia de la #LigaMX



��5 Liga MX

��3 Concachampions

��2 Campeón de Campeones

��1 Copa Sudamericana

��1 Copa MX

��1 Superliga.



¿Cuál es el momento que mas recuerdas de la 'Chilindrina'?

Asimismo, el futbolista argentino dejó muy en claro que la decisión de retirarse ya la había tomado desde antes de quedar campeón con el equipo dirigido por Ricardo "El Tuca" Ferretti, por lo que no desaprovechó la oportunidad para agradecer a todos los equipos en los que militó en nuestro país.

Damián Álvarez anuncia el fin de su carrera como jugador profesional y agradece a todos los que formaron parte de su carrera.

“El 10 de diciembre pasado me desperté , pero siendo campeón, levantando esa copa en una final soñada, la verdad fue un cuento esta aventura y terminó de la manera deseada, más perfecto no pudo haber sido. Gracias a quienes lo han hecho posible para que cumpla mi sueño”, expresó.

Damián Álvarez debutó en el futbol profesional en el año 1998 con el conjunto del River Plate de Argentina, en donde tuvo poca participación, sin embargo, en el 2002 se le presentó la oportunidad de emigrar a Europa y fue transferido a préstamo al Reggina Calcio de Italia para después volver a conjunto "millonario".

Fue en el año 2003 cuando la "Chilindrina" llegó al futbol mexicano con el Monarcas Morelia, en donde demostró su gran talento al grado de lograrse consolidar como titular en el conjunto michoacano.

Damián Álvarez anunció su retirada de Tigres y del fútbol.

Tras casi 4 años en el Morelia, llegó al Pachuca, como uno de los jugadores más caros en donde siguió con buenas actuaciones, logrando los campeonatos de Liga, tres Conchachampions y la Copa Sudamericana.

Damián Álvarez con los tuzos del Pachuca:



➔177 partidos

➔32 goles

➔Campeón de Liga

➔Tricampeón de CONCACAF

➔Campeón de Copa Sudamericana

#GraciasÍdolo

Después de militar con el Pachuca pasó con los Tigres, convirtiéndose también en este equipo en uno de los máximos ídolos de la afición felina, pues consiguió cuatro títulos de Liga, dos campeón de campeones y una Copa Mx.