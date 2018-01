Damm asegura haber aprendido por las malas tras accidente

Luego de tener un accidente cuando encendía fuegos pirotécnicos en su casa y uno de los cohetes explotó cerca de su rostro dejándole quemaduras de primer grado, el jugador de los Tigres Jürgen Damm envió un mensaje diciendo: “Me tocó aprender por las malas”.

El jugador fue llevado de inmediato a un hospital de la zona Valle Oriente en San Pedro para ser atendido y una vez fuera de peligro, a través de las redes sociales expresó lo que vivió e invitó a no utilizar este tipo de artefactos.

Jürgen Damm en un partido con los Tigres/Jam Media

“Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles, Primero Dios regresaré pronto”, expresó por medio de un mensaje.

Raza ya vi a Damm y gracias a Dios esta bien. Me pidió que les diera este mensaje.



PD Por favor digan no a los cuetes!#FuerzaDamm ⚡️ pic.twitter.com/rPOgXgaEDn — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) 2 de enero de 2018

Por su parte el conjunto felino hizo oficial lo sucedido a la vez que especificó que las heridas de Damm son en el costado derecho del rostro, añadiendo el tiempo estimado de recuperación.

Las quemaduras de Damm son en el lado derecho del rostro, teniendo un pronóstico de recuperación de dos semanas. — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 2 de enero de 2018

Se tiene pronosticado que Damm tardará por lo menos dos semanas para poder recuperarse, por lo que se perderá los primeros dos compromisos de Tigres en el Clausura 2018.

Otro caso

Cabe señalar que este es el segundo caso que se observa de accidentes relacionados con pirotecnia y futbolistas, ya que hace algunos días el El delantero del Peñarol uruguayo, el argentino Lucas Viatri, sufrió un accidente pirotécnico durante las celebraciones por Navidad que le afectó la retina del ojo izquierdo.