Dan por finalizada la Superliga Argentina por la pandemia

Argentina.- Debido a la contingencia por el COVID-19, la temporada 2019-2020 de la Superliga Argentina de futbol ha finalizado, y serán cancelados los descensos en todas las categorías, mientras que los ascensos se definirán en el campo de juego.

Lo anterior fue anunciado en una comunicado por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quién tambíén comentó que la reaundación del deporte dependerá de lo que disponga el Ministerio de Salud de la Nación.

En la reunión de Comité Ejecutivo de este martes se dará por finalizada la temporada 2019/20 y por tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Quedan abiertos las plazas que otorgaban la Copa Superliga y la Copa Argentina, que se disputarán cuando el Ministerio de Salud lo permita. Además, no habrá descensos en la temporada 19/20 y en la 20/21", anunció Tapia.

El mandatario argentino mencionó que estas normas se toman para benefiar a los equipos y dejarles buenas condiciones de competición cuando vuelva el futbol, y así tener ya claro un panorama de como se jugará cada categoría.

Otro tema que Tapia tocó fueron las realidades económicas del futbol, pues señaló que la recuperación económica va a ser lenta y las dirigencias tendrán que buscar medidas, como la que están prácticamente tomando para generar nuevos recursos y salir de la crisis.

Hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar. No es una decisión nuestra. Ni bien podamos lo haremos. Y si tenemos que jugar en enero, jugaremos en enero. Necesitamos una máxima seguridad para saber que no vamos a retroceder al 10 de marzo. Somos muy respetuosos de las medidas sanitarias tomadas y todos los argentinos debemos cumplirlas”, dijo.