Dana White se pronuncia sobre el retiro de Conor McGregor

"Conor quiere pelear contra Gaethje, pero Justin acaba de ganar el derecho de pelear con Khabib. McGregor tuvo la chance de ser el reemplazo de Tony o Khabib en el UFC 249, pero me dijo que no era un peleador de reemplazo. No lo hizo, Gaethe tomó la pelea y el resto es historia" pic.twitter.com/l3s0YVAk0A