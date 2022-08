Dani Alves regresa al Camp Nou en busca de un adiós digno ante el Barcelona

España.- Este martes el equipo de Pumas salió rumbo a España en donde este domingo jugarán ante el Barcelona por el título del Joan Gamper, duelo con el que se cierra la pretemporada del equipo español. Dicho partido será tambien un motivo especial para Dani Alves de dejar su nombre grabado en la cancha del Camp Nou cuando lo vuelva a pisar posiblemente por última vez como jugador en su carrera, además de que espera que sea una despedida más digna que las últimas dos que ha tenido con el Barcelona.

El defensor aseguró que el haber firmado con Pumas y tener la posibilidad de regresar al campo en donde jugó por muchos años es un derecho y un halago poder hacerlo. Más que partido lo tomará como un homenaje a su carrera buscando despedirse. "La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme", dijo el jugador a TUDN.

Asegura que las otras dos ocasiones en las que le ha tocado irse del Barcelona no han sido como le hubiera gustado en especial la primera que reveló que lo dejaron ir por la puerta de atrás sin una verdadera despedida, mientras que la segunda fue algo más institucional pues solo firmó por 6 meses, mismos que culminaron y que no renovaron haciendo oficial su salida para luego pasar a Pumas.

Dani Alves ya debutó con Pumas en la Liga MX | Foto: Jam Media

"Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede?, nada No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por 6 meses y los cumplí", sentenció Dani Alves. Ahora luego de solo unos meses después regresa a la casa que lo despidió un poco mejor que la penúltima vez. Ahora sí podrá decirle adiós pero con un partido amistoso pero oficial para el Club.

Pumas viajó este martes y el miércoles llegó a Barcelona. Ahora se encuentra descansando esperando recuperarse de las largas horas de viaje para a partir de este jueves ponerse a entrenar de cara al partido del siguiente sábado en donde se pondrá en juego el Trofeo del Joan Gamper. Pumas quiere ser el primer equipo en ganar los trofeos de los clubes más importantes de Europa como el Barcelona y el Real Madrid a quien le ganó el Santiago Bernabéu hace ya algunos años.