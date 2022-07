Dani Alves se lanza en contra de la directiva del Barcelona; "No valoran a los históricos"

España.- A horas de que se confirme su futuro, Dani Alves ha dado mucho de que hablar respecto a su segunda etapa con el Barcelona en donde dejó claro que pasaron algunas cosas que no le gustaron y que quisiera que la directiva arreglara pues en la actualidad el club tiene una vibra muy diferente a lo que él y otro grupo de jugadores hicieron en el mejor momento del Barcelona, así mismo aseguró que su salida oficial del equipo no fue lo que esperaba.

En entrevista con The Guardian, el defensor brasileño confesó que su segunda salida no le gustó mucho ya que no hubo la sinceridad que había pedido desde un inicio, aunque aseguró que no se fue triste pero si un poco desilusionado de lo que pasó. "Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida", comentó el jugador.

Alves confesó que la directiva se ha hecho muy reservada en muchas cosas y que eso no le agrada mucho, incluso confirmó que al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club ya que no ha habido la merecida despedida a jugadores clave, un ejemplo sería él y con Messi. "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero el club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera", confesó el jugador.

Aún con todo eso el jugador que ahora está libre no puede ocultar su agradecimiento a quienes confiaron en él en su primera y segunda oportunidad. Dijo que vio grandes jugadores jóvenes y que ahí está el futuro del club. Pero que deberán "arreglar" todo lo que hay del campo para afuera. "El club necesita mejorar fuera del campo, todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera", sentenció.

El brasileño tuvo un fugaz paso con el Barcelona a sus 39 años, solo estuvo 6 meses en donde tuvo acción pero ya con minutos contados y con un panorama muy diferente a lo que hacía antes. Ahora el jugador está buscando un nuevo lugar en donde seguir su carrera. Como jugador libre puede buscar donde quiera y ha tenido acercamientos en todo el mundo pero parece indicar que podría recalar en la Liga MX para reforzar a los Pumas y este lunes justamente podrá ser un día lleno de muchas noticias al respecto.