Daniel Carvajal: "Quedan cinco jornadas, lucharemos hasta el final"

Madrid, España.- El Real Madrid dejó escapar la victoria en el Estadio Alfredo Di Stéfano enfrentando al Real Betis Balompié de Diego Lainez y Andrés Guardado, en esta jornada 32 de LaLiga. Un partido sin anotaciones para los merengues es complicarse las posibilidades de conquistar el bicampeonato en España.

Peleando la cima con el Atlético de Madrid es lo que viene reaqlizando el Real Madrid desde hace varios meses. Igualar con los Béticos generaría que los colchoneros puedan despegarse hasta hasta cinco puntos, en caso de vencer al Athletic de Bilbao en su visita al San Mamés.

Dicho marcador no dejó convencido tanto al entrenador Zinedine Zidane como al defensa lateral Daniel Carvajal. Aunque los blancos no tendrán un cierre de calendario complicado este juego previo al encuentro de las semifinales de la UEFA Champions League podría causar desconcentración en el plantel Merengue.

"Perdemos dos puntos, está claro pero defensivamente estuvimos muy bien. Es verdad que nos ha faltado muchas cosas en el inicio de este partido que fue complicado para nosotros, no estuvimos finos arriba, muchas perdidas de balón y nos falto algo en este encuentro", refirió Zidane en rueda de prensa.

Por su parte Dani Carvajal mantiene la esperanza en esta temporada 2020-21. Quedan pocos partidos en la Liga de España, por lo que el Real Madrid no necesita margen de error a partir de esta fecha. "Quedan cinco jornadas y vamos a luchar hasta el final." dijo.

Calendario del Real Madrid en LaLiga

Jornada 34.- Real Madrid vs Osasuna

Jornada 35.- Real Madrid vs Sevilla

Jornada 36.- Granada vs Real Madrid

Jornada 37.- Athletic de Bilbao vs Real Madrid

Jornada 38.- Real Madrid vs Villarreal