Daniel Ferrero el exfutbolista que volvió a caminar tras un disparo en su medula espinal gracias al gran corazón de un amigo

Argentina.- El futbol siempre tiene historias que llenan el corazón de alegría al ver a jugadores cumplir sus sueños pero tambien hay otras que son sumamente complicadas por la desgracias que algunos más tuvieron que pasar para justamente intentar cumplir ese mismo sueño. Esa es la historia de Daniel Ferrero, una promesa del futbol argentino que en eso quedó luego de que una bala le arrebató sus posibilidades.

En el 2004 el equipo de Aldosivi ubicado en Argentina y que ahora es parte de la Primera División contaba en sus filas con un jugador que pintaba para ser el nuevo referente del equipo pero la vida al tenía cosas diferentes. Daniel Ferrero entrenaba día a día para ser el mejor pero un acto de la delincuencia le robó el sueño cuando le intentaron robar una moto y al resistirse un asaltante le disparó dándole en la medula espinal dejándolo postrado en una silla de ruedas.

Luego de varios exámenes y preguntas, anunciaron a Daniel Ferrero que jamás podría volver a jugar futbol, lo que impactó de lleno en su vida pues ya no podría siquiera caminar, pero así como la vida le arrebató su sueño, lo premió con algo más y eso fue conocer a la persona que lo ayudaría sin importar nada y se trataba del artista Ricardo Fort quien desde que lo conoció nunca lo dejó solo.

Leer más: Liga MX: Miguel Layún denunció racismo por parte del cuadro arbitral en amistoso

Recientemente Daniel Ferrero concedió una entrevista a TN Show en Argentina donde recordó a su gran amigo Ricardo Fort quien hace ya 8 años que dejó este mundo pero que gracias a él, pudo volver a caminar luego de unos pocos años desde su atentado y eso se lo ha agradecido todos los días.

"Lo conocí en 2009 o 2010 en un boliche. Me preguntó qué me había pasado, le conté, se fue a llorar como un nene y me dijo que él me iba a ayudar económicamente para que me hiciera estudios", comentó para el medio argentino.

Ferrero reveló que para ese entonces Ricardo Fort había llegado apenas a los medios y que no tenía una gran relación con todos ya que solo conocían el personaje de televisión pero no el hombre y la persona tan amable que era fuera del foco de atención. "Ricardo no tenia nada que ver con lo que se veía en la televisión. Fuimos a comer y me dijo que le contara todo a detalle", agregó.

Daniel Ferrero y Ricardo Fort en el inicio de su amistad | Foto: Especial

Daniel Ferrero luego de 6 años por primera vez desde su lesión tenía esperanzas fuertes de poder volver a caminar y eso fue gracias a Ricardo Fort quien de manera desinteresada seguía cuidando de él y pagando absolutamente todo lo que se tenía que pagar, Ferrero solo quedaba con palabras de agradecimiento para su "ángel de la guarda".

Si bien fueron muchos estudios y operaciones se pudo recuperar movimiento en las piernas no al punto de volver a ser autosuficiente sin ayuda de andadores o una silla de ruedas, se volvió un eterno agradecido con Ricardo Fort quien lo alentó en todo momento para poder recuperar sus piernas. Luego de tantas taparías, Ferrero ha podido competir en carreras, andar en bicicletas estas adaptadas para poder cumplir con el trayecto pues aunque sí tiene movimiento no es el suficiente para hacerlo sin ayuda.

Para finalizar la entrevista, Daniel recordó el momento que su salvador perdió la vida apenas en el 2013 solo unos años después de conocerlo, "Me enteré por televisión y no lo podía creer, hablé con su familia porque quería viajar para despedirlo. Yo nunca estuve por interés ni por fama eso él lo sabía, encortines fui por ser considerado parte de la familia", sentenció.

Ahora Daniel Ferrero es un hombre nuevo a más de 10 años de su proceso de recuperación, sigue intentando caminar por ratos para no perder se la sensación, y ahora a sus 34 años puede decir que está en un gran momento, practicando varios deportes y todo gracias a su amigo.