Daniel Guerrero, orgulloso de ser Venados

Mazatlán, Sinaloa.- El oriundo de Tecuala Daniel Guerrero, llegó en la temporada 2018-2019 a Venados de Mazatlán, a partir de su arribo al puerto ha logrado ganarse el reconocimiento de la afición y cuerpo técnico del equipo.

El nayarita, se distingue por ser un lanzador aguerrido que reta a sus oponentes con sus lanzamientos en zona de strike, además ha sido un auténtico caballo de batalla para la organización, pues lo han utilizado en varias facetas.

La pasada campaña se asentó con el equipo porteño, cerrando su efectividad en un 1.87, luego de participar en 18 juegos y 24.1 innings, combinando su rol entre abridor y pitcher de relevo, en diversas ocasiones, eso le valió ser uno de los elementos principales para ayudar al equipo a llegar hasta el juego siete de la final en la Liga Mexicana del Pacífico.

¿Cómo te sientes por representar a Venados de Mazatlán?

¿Qué opinión tienes de la gran temporada que tuviste en 2019-2020?

¿Al final de la temporada o en algún momento, sentiste fatiga en tú brazo?

¿Qué opinas del equipo que ha armado Venados, qué sensación te quedó luego de la gran postemporada y llegar hasta la final?

Muy contento con el señor Jesús Valdez y nuestro manager Juan José Pacho por qué siempre se han preocupado por dar confianza a cada uno de sus jugadores. Buscan siempre que haya una buena familia y armonía de equipo. Me quedo con esas alegrías, esos nervios y viendo que cada uno de mis compañeros daba lo mejor de ellos. no hay palabras para expresar lo bonito que sentí gozar cada out y cada batazo".