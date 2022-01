Daniela Baeza cautivó a sus seguidores en redes sociales con luciendo su figura.

La conductora mexicana Daniela Baeza sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción al mostrar su belleza con linda imagen desde el estudio de televisión.

Daniela Baeza ha iniciado el año lleno de retos y con mucho trabajo luego del nuevo reto en su vida profesional, después de pertenecer a Televisa en Ciudad Juárez donde fungía como conductora en el programa Buenos Días Juárez, ahora se encuentra en la Ciudad de México con apariciones en Foro TV durante el programa Matutino Express.

La conductora oriunda de Ciudad Juárez ganó gran popularidad en Televisa de su ciudad natal, no sólo por su aparición en televisión, sino por su belleza con la que deslumbra en la pantalla chica a sus seguidores, además de mostrar su linda figura en redes sociales.

En esta ocasión Baeza cautivo a sus seguidores al mostrar su belleza y linda figura en desde los foros de televisión donde se transmite Matutino Express, luciendo una encantadora mirada y un lindo outfit de falta y blusa.

“Hace días que no subía nada! Y aquí está la primera del año! �� bonito jueves! ☕️”, escribió Daniela en la publicación donde se dejó ver su linda figura con una falda corta y una blusa gris que resaltaron su figura alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Daniela Baeza desde el estudio de televisión/Foto: Instagram

Daniela Baeza se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de tu trabajo en el mundo de la conducción y en su nueva faceta ha iniciado de gran manera mostrando su belleza para deleitar a sus más de 106 mil seguidores.