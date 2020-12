Daniela Baeza comparte lindo paisaje de su visita a Isla Mujeres

Quintana Roo.- Los días libres para los talentos de la televisión han comenzado a llegar, en esta ocasión la bella conductora de Televisa en Buenos días Juárez, Daniela Beaza se dio una "espadita" a la Isla Mujeres para disfrutar de algunos días de relajación antes de finalizar el caótico 2020.

La originaria de Chihuahua compartió una imagen en sus redes sociales donde se le ve cómodamente en las playas de Isla Mujeres luego de un gran día de trabajo. La instantánea muestra a la conductora en primer plano usando una blusa de tirantes y un pequeño short de mezclilla que casi se pierden con la edición de la misma foto al darle un toque un poco gris.

De fondo se puede observar el inmenso mar que rodea la isla, mismo que también adoptó el color de la edición. En la descripción de su imagen solo agregó un emoji de ola que está de más para explicar su significado. En apenas poco más de 24 horas su fotografía a logrado alcanzar más de 3876 likes y comentarios variados en donde le recuerdan lo bella que luce.

Daniela Baeza se ha ido ganando el reconocimiento en primera instancia del publico en su estado, ya que la conductora con su belleza y carisma es una de las más solicitadas. Su interacción con sus seguidores en redes sociales lo han hecho cada vez más sencillo. Ella comparte su día a día como la gran mayoría de los famosos lo que ha gustado mucho a sus fans.

Así descansa Daniela Baeza en Isla Mujeres | Foto Instagram

Algo que no puede pasar desapercibido es la gran belleza que irradia, y es que es una de las más guapas en las redes sociales que lo combina con sus conocimientos que no se limitan solo a ser conductora ya que Daniela tiene una licenciatura en diseño de interiores lo que la hace mucho más interesante para los seguidores y que no se queden con la idea de que es un nada más una cara bonita.

Y si eso era mucho también es amante del futbol y es que en distintas fotos compartidas en redes sociales ha compartido su cariño por los Bravos de Ciudad Juárez así como en televisión. Daniela es muy joven pues apenas llegó a este mundo en 1991, actualmente cuenta con 29 años por lo que pudo ver jugar a los 3 equipos que han sido parte de su estado con las Cobras de Ciudad Juárez, Indios y ahora su nuevo equipo el FC Juárez.

Daniela Baeza actualmente cuenta con casi 65 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram y cada uno de ellos son los afortunados de seguirla y de enterarse de todo lo que pasa en la vida de la guapa conductora.