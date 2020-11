Daniela Baeza, la guapa conductora seguidora de FC Juárez

La guapa conductora Daniela Baeza, se ha caracterizado por robar las miradas en cada una de sus apariciones en la pantalla chica y en cada una de sus publicaciones en sus redes sociales deja ver su talento, pero también ha mostrado su apoyo por el equipo de futbol de su ciudad, FC Juárez.

Como ya es una constante, varios equipos de la Liga MX tienen aficionados dentro del mundo del espectáculo, y el género femenino no se queda atrás al mostrar su apoyo a su equipo favorito, y no podemos dejar de ver a Daniela Baeza que con orgullo a portado el jersey de FC Juárez no solo en sus redes sociales, sino también en el programa Buenos Días Juárez en Televisa.

Daniela Baeza es originaria de Chihuahua donde nació en el año de 1991, es Licenciada en Diseño de Interiores y es conductora de Televisa en Ciudad Juárez en diferentes programas como Buenos Días Juárez.

La conductora ha sabido conquistar a sus seguidores no solo por su belleza y su estética figura, sino también por su amor por FC Juárez, jersey con el que ha deslumbrado a más de una persona con el cual resalta su belleza.

Daniela Baeza ha ganado popularidad en redes sociales en donde deja ver parte de su trabajo en la televisión, así como algunos aspectos de su vida. Hace solo unas horas la seguidora de FC Juárez deleitó a sus fans con una fotografía desde las playas de Cancún, Quinta Roo con un traje de baño negro robándose los me gusta, donde le llovieron elogios a la bella conductora.

Fotografía de Daniela Baeza en la playa/Instagram

La guapa conductora cuenta con más de 58 mil seguidores en Instagram los cuales se deleitan con su belleza.