Daniela Baeza luce su encantadora belleza en vestido rosa en redes sociales.

La conductora mexicana Daniela Baeza sigue cautivando a sus seguidores no solo en la pantalla chica en los espacios de noticieros en los que aparece, sino también en redes sociales con cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Daniela Baeza después de pertenecer a Televisa en Ciudad Juárez donde fungía como conductora en el programa Buenos Días Juárez, ha dado un salto grande en su carrera al trasladarse a la Ciudad de México ha tenido una gran proyección en otros espacios como en Foro TV durante el programa Matutino Express o Al Aire con Paola Rojas de Televisa.

La conductora oriunda de Ciudad Juárez ganó gran popularidad en Televisa de su ciudad natal, no sólo por su aparición en televisión, sino por su belleza, además de que en varias ocasiones mostró su pasión por el futbol portando los colores de FC Juárez.

En esta ocasión Baeza cautivo a sus seguidores en redes sociales al lucir su belleza portando un lindo vestido en color rosa, dejando su espalda al descubierto, mientras seduce a sus fans con su encantadora mirada.

La publicación de Daniela no paso desapercibida entre sus seguidores, pues se robo las miradas de sus fans portando el vestido rosa, resaltando su linda figura alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Daniela Baeza luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Daniela Baeza se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de tu trabajo en el mundo de la conducción y en su nueva faceta ha iniciado de gran manera mostrando su belleza con los diferentes outfits que porta en la pantalla chica deleitando a sus más de 102 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.