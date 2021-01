Daniela Baeza, seguidora de FC Juárez cautiva con pronunciado escote

La conductora Daniela Baeza aficionada de FC Juárez ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que se deja ver todos sus encantos con un pronunciado escote.

Daniela Baeza, conductora de Televisa en Ciudad Juárez, no deja de sorprender con su belleza. Hace unos días conquistó a todos sus seguidores con unas fotografías en traje de baño desde Xcaret en Quintana Roo, con un bañador de dos piezas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La conductora de Buenos Días Juárez, cuenta con una figura envidiable que en su perfil de Instagramha dejado ver en traje de baño para el deleite de sus seguidores, pero no solo eso, además de que comparte imágenes de su vida diaria así como su trabajo en Televisa.

Además Daniela Baeza no ha dejado de lado su pasión por el futbol y en varias ocasiones ha portado con orgullo la camiseta de los Bravos de Juárez de la Liga MX.

En esta ocasión Baeza cautivó a sus seguidores con una fotografía en la que resalta un pronunciado escote que además de resaltar sus atributos deja ver su hermoso rostro así como sus bellos ojos que resaltan con la blusa verde.

Tras colgar la fotografía, los corazones y los me gusta no se hicieron esperar para Daniela Baeza, que no es la primera ocasión en que muestra su belleza, pues en diversas ocasiones ha mostrado su linda figura en vestido, jeans y hasta en traje de baño para el deleite de sus seguidores.

Actualmente Daniela Baeza cuenta con más de 68 mil seguidores en Instagram que se deleitan con la belleza de la guapa conductora de Televisa Ciudad Juárez que apoya a FC Juárez.