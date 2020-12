Daniela Pulido se retira del futbol y explica la razón

Guadalajara.- -Daniela Pulido decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. La defensa de Chivas de la Liga MX Femenil publicó ayer por la noche un largo mensaje en sus redes sociales en la cual dio a conocer su decisión de retirarse a sus 20 años de edad.

La principal razón es que considera que es complicado como mujer destacar en un deporte como el futbol, el cual exige tiempo completo.

"El ser futbolista profesional es una profesión que consume tu tiempo, porque debes ser profesional dentro y fuera de la cancha, y mientras lo ejercí así fue. Lamentablemente no se puede vivir de esta profesión aun siendo mujer, y conforme vas creciendo te vas encontrando con los tantos retos que la vida pone día a día en nuestros caminos", señala la zaguera.

La razón que también la orilló a dar por concluido su ciclo en el futbol fue que en el Guardianes 2020 no fue tomada en cuenta en ninguno de los 17 partidos de la fase regular, ni mucho menos de los dos encuentros de Cuartos de Final en los que las Chivas quedó eliminado ante el América, lo cual atribuye a una decisión del técnico Eduardo "Chore" Mejía.

"La decisión fue muy difícil, pero es lo mejor, la pensé y le di vueltas tantas veces, tantas noches, tantas lágrimas. Este torneo no tuve participación en el equipo, por decisiones del cuerpo técnico no tuve oportunidad alguna. Pero llega un punto en la vida en donde debes pararte y empezar a ver por ti, ver por tu salud mental y empezar a recuperar toda esa confianza en ti mismo. Es difícil soltar algo que ha sido parte de ti prácticamente toda la vida, pero es importante reconocer cuando es momento de poner una pausa y crecer como persona, es por eso que me alejé un poco del ámbito profesional", puntualiza la jugadora.

Daniela Pulido fue parte de las Chivas que se convirtió en el primer equipo campeón de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017 en el cual jugó 14 partidos incluyendo la Liguilla.

En el primer certamen, como una forma de atraer al público, el departamento de mercadotecnia realizó un video en el cual se le daba juego a su apellido con el del entonces delantero de las Chivas varonil, Alan Pulido, cuando un joven aficionado pedía que a su camiseta rojiblanca le pusieran el apellido de Pulido aclarando que no era el de Alan sino el de Daniela.

Sin embargo, después del torneo del título, Daniela perdió la titularidad, disminuyó su participación con solo 8 y 7 partidos del Clausura 2018 y Apertura 2018 respectivamente. En el Apertura 2019 y Clausura 2020 solamente jugó 2 partidos en cada uno. Con el cambio repentino de técnico, previo al inicio del Guardianes 2020 al ser despedido Ramón Villa Zeballos; su sucesor, Edgar Mejía ya no tomó en cuenta a Pulido.

El pasado 4 de diciembre, Chivas Femenil ya la había incluido en su lista de jugadoras que no entraban en planes junto a Guadalupe Velázquez, Gabriela Huerta, Samara Alcalá, Janelly Farías, Priscila Padilla, Andrea Sánchez, y María Fernanda Ayala. Con información de

Omar Jesús Fares Parra/ Reforma.