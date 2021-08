Daniela Reza cautiva con su espectacular figura en lindo vestido

La futbolista mexicana Daniela Reza no se cansa de enamorar a sus seguidores en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción presumiendo su encantadora figura.

Daniela Reza desde hace unos meses dio a conocer que salía de las Bravas Juárez, club de la Liga MX Femenil en donde se convirtió en toda una sensación no solo por la manera de jugar, sino también por su belleza.

La futbolista no ha dejado de lucir su belleza en cada una de sus publicaciones con las que cautiva a sus más de 265 mil seguidores con los que cuenta en Instagram, que también se deleitan con su carisma.

En esta ocasión, luego de tener algunas semanas sin compartir contenido nuevo en su cuenta oficial de Instagram, enamoró a propios y extraños al lucir su espectacular figura luciendo un linda vestido corto.

En la imagen publicada por Daniela, luce su sensualidad y belleza con una foto donde se ve de perfil luciendo sus mejores curvas en un corto vestido, publicación que no paso desapercibida entre sus seguidores y en solo unas horas le regalaron más de 31 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Publicación en redes sociales de Daniela Reza/@danielarezam

Daniela Reza se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana, así como imágenes donde luce su belleza y qué decir de su espectacular figura, con diferentes outfits e incluso luciendo lindos trajes de baño.

