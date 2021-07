Daniela Reza enamora a sus seguidores en traje de baño desde la playa

La futbolista mexicana Daniela Reza se ha ganado el apoyo y admiración de un gran número de aficionados de la Liga MX Femenil por su paso con las Bravas de Juárez gracias a su belleza y carisma.

Daniela Reza hace apenas unos días se despidió de FC Juárez, pero sigue cautivando a seguidores en redes sociales gracias a su belleza y su linda figura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En esta ocasión la jugadora que ha robado corazones en redes sociales y en las canchas de la Liga MX Femenil, enamoró a sus seguidores luciendo un traje de baño a orilla de la playa durante un atardecer.

Leer más: Copa Oro: Trinidad y Tobago denunció mensajes intimidatorios por la afición mexicana

En la imagen se puede ver a Daniela a la orilla de la playa luciendo espectacular con un traje de baño con estampados de leopardo subiendo la temperatura entre sus más de 260 mil seguidores en Instagram.

"Si el camino es bello no preguntemos a donde va", escribió Reza en la publicación que alcanzó más de 31 mil me gusta luego de lucir sus lindas curvas, además de que obtuvo decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la guapa ex jugadora de las Bravas de Juárez.

Leer más: Tokio 2020: Argentina sufre derrota ante Nigeria en juego de preparación

Daniela Reza se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, además de su trabajo dentro y fuera del campo en los entrenamientos y en los partidos pero siempre luciendo su belleza, pero también ha dejado a sus seguidores con la boca abierta luciendo su hermosa figura en traje de baño.

¡Es un montaje! AMLO se lanza contra Artículo 19 por mentir sobre las protestas en Cuba

Síguenos en