Daniela Reza muestra los resultados tras su dura rutina de entrenamiento.

La futbolista Daniela Reza no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones dónde deja ver su linda figura y belleza.

Daniela Reza hace algunas semanas dio a conocer que se desvinculan de las Bravas de Juárez de la Liga MX Femenil, pero hasta el momento no ha dado a conocer cuál será su próximo destino, si buscará otro club en México o emigrara.

Aunque todavía no da a conocer su futuro, por el momento la futbolista sigue mostrando su linda figura y gran físico que ha alcanzado con sus rutinas de entrenamiento.

En esta ocasión Reza no enamoró a sus seguidores mostrando su belleza con un lindo outfit o en algún traje de baño, sino lo hizo mostrando los resultados después de una dura rutina de ejercicio, dejando ver lo agotada que terminó.

¿Cuál será mi mejor humor?, escribió Daniela junto a tres imágenes recuperando fuerzas tras su entrenamiento en dónde lució un top negro y un short, la publicación de la futbolista no pasó desapercibida recibiendo más de 29 mil me gusta y decenas de comentarios dónde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Daniela Reza en redes sociales/@danielarezam

Daniela Reza se ha caracterizado por comprar parte de su vida cotidiana en redes sociales, al igual que aspectos de sus rutinas de gimnasio para mantener su linda figura, pero en cada publicación mostrando su belleza para deleitar a sus más de 265 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.