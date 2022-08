Daniela Reza presume sus avances en el gym y vuelve locos a sus seguidores

Chihuahua.- Una de las influencers fitness más jóvenes y que han dejado una gran impresión es Daniela Reza quien se ha hecho de una gran popularidad entre las redes primero gracias a su paso por el futbol profesional en la Liga MX Femenil y luego con una vida llena de ejercicio que le gusta compartir en su Instagram en donde regala algunos tips y rutinas y como en esta ocasión un poco de sus avances en una foto.

A través de su cuenta de Instagram la jugadora oriunda de Ciudad Juárez dejó claro que el trabajo y dedicación es la base fundamental para tener resultados más que significativos. En su más reciente publicación Daniela Reza fue muy benévola con sus seguidores a quienes les compartió un poco de sus encantos en alguna foto en la que puede verse un total avance que ha dejado con el ojo cuadrado a más de uno.

La publicación de la ex jugadora del FC Juárez Femenil habló del trabajo del glúteo y femoral en donde compartió sus rutinas para trabajarlos, todo en video y con una explicación grafica importante para que todos pudieran entenderlo. Especialmente las mujeres que le siguen y que buscan tener los mismos resultados en el gimnasio.

Daniela Reza para la demostración usó un conjunto deportivo muy llamativo, en color mostaza que es verdaderamente ajustado y que le ayuda para poner todo en su lugar como tambien le ha funcionado para ser el centro de atención. En más de una ocasión la influencer ha compartido algunas fotos luciendo esos atuendos que le hacen mucha justicia y resaltan en su totalidad sus encantos, y ahora que se habló de glúteo fue la causa perfecta para tener una pequeña muestra de ella para lucirlo.

La influencer como se le ha considerado dejó el futbol hace algunos meses, llegó al equipo de su ciudad y luego de algunas temporadas en las que no le fue muy bien pues el FC Juárez no ha podido despuntar, decidió dejar el futbol para continuar con otras cosas en su vida, aunque no ha descartado en volver algún día.