Daniele De Rossi: Mi objetivo es ganar todo con Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina.- El futbolista italiano Daniele De Rossi, campeón mundial en Alemania-2006, aseguró que su objetivo es “ganar todo” con su nuevo equipo, el popular club argentino Boca Juniors, donde este lunes fue presentado oficialmente.

“Mis objetivos son los que tiene Boca, que ahora es mi equipo. El objetivo de Boca es ganar la Libertadores, ganar el campeonato (local). Por lo que yo escuché es ganar todo, entonces yo estaré para ayudar, para dar mi aporte”, lanzó el volante de 36 años que jugó 18 en el AS Roma.

"Estoy muy feliz de estar acá" | Daniele De Rossi fue presentado este lunes en conferencia de prensa y brindó sus primeras palabras como jugador Xeneize.



De Rossi, que llevará la casaca número 16, llegó a Buenos Aires el jueves pasado y al día siguiente firmó el contrato por una temporada, cumpliendo así un deseo personal de jugar para el club azul y oro, vigente subcampeón de la Copa Libertadores.

“Soy futbolista, solo quiero hacer mi trabajo, soy un futbolista serio y comprometido, y esto me da aún más responsabilidad”, agregó sobre la calurosa recepción de los hinchas el domingo en el mítico estadio la Bombonera, donde asistió como espectador al partido que su equipo igualó 0-0 con Huracán en la fecha inicial de la Superliga argentina.

“Si te gusta jugar al futbol, si te gustan los estadios lindos, donde se vive pasión, ninguno debería privarse de tener una experiencia como ésta”, se entusiasmó al responder qué mensaje le daría a sus excompañeros del futbol europeo.

En la Bombonera, las expectativas son altas para una hinchada más acostumbrada a ver partir sus figuras a Europa que a recibir a estrellas desde Italia.

Daniele De Rossi durante su presentación con Boca Juniors/AFP

El volante italiano dijo haberse entrenado duro durante los dos últimos meses en los que no jugó, pero admitió necesitar entre una semana y diez días para estar en forma y a disposición del DT Gustavo Alfaro. “Eso lo va a decidir el técnico. Voy a estar acá un año, por mí hubiese jugado ayer (domingo)”.

De Rossi espera poder disputar la Libertadores, si Boca logra superar a Athlético Paranaense en los octavos de final cuya vuelta se disputa el miércoles en la Bombonera tras ganar en la ida 1-0.

El centrocampista italiano se congratuló de poder estar “en un ambiente que me da estímulo, porque el estímulo es lo más importante para mí: como yo vivo el futbol, es 24 horas por día, es como que me devora, me fagocita, no quiero un lugar que me apague”.

Su llegada al club 'xeneize' fue impulsada por el director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, con quien fue compañero en la AS Roma de Italia.

