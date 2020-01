Daniele De Rossi sorpresivamente deja Boca Juniors y anuncia su retiro

Argentina.- El conjunto de Boca Juniors despertó con la noticia que de uno de sus refuerzos de lujo habría decidido no continuar en el club para regresar a Italia y ponerle fin a su carrera futbolística de forma activa.

Daniele De Rossi rescindiría su contrato luego de apenas 7 partidos en donde solo logró 1 gol que fue en su debut ante Almagro en la Copa. Según el reportero Leandro Aguilera, De Rossi deja el club argentino por problemas personales, además volverá a Italia para retirarse del futbol. Boca Juniors habría convocado a una junta a las 15 horas.

Puedo confirmar que #DeRossi se va de #Boca por problemas personales.

Se vuelve a #Italia y deja el fútbol. Aquí la última imagen del futbolista yéndose del centro de entrenamiento #BocaJuniors.#Ameal convocó a una conferencia de prensa a las 15hs. pic.twitter.com/Nbc5PVqYmN — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) January 6, 2020

El italiano llegó apenas en agosto vía Nicolás Burdisso, sus pocas participaciones junto con las seguidas lesiones que vivió en estos pocos meses no dejaron que mostrara su verdadero futbol.

Hasta donde se sabe el club estaría de acuerdo con cualquier decisión del futbolista, su contrato sería rescindido en beneficio de ambas partes. De forma extraoficial se presume que esta decisión toma importancia relacionado a temas con su ex esposa y su hija mayor con quien aparentemente tendría algo que ver con la mafia italiana lo que le ha preocupado al jugador.

De Rossi tiene muy claro que además de este problema su situación ya no es como la de antes, su físico no está para exigirlo demasiado y que no podría dar más de lo que le piden por lo que también esa sería una de las razones para que evalué su continuidad en el futbol.

