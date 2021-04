Daniella Chávez contenta por tatuajes en su honor pero le pide a sus fans elegir mejores fotos

Chile.- Una de las mujeres más buscadas en las redes sociales es Daniella Chávez, su belleza y gran figura la hacen de las favoritas entre sus seguidores al punto idolatrarla y tatuarse la imagen de la modelo chilena. Curiosamente eso ya pasó y la misma Daniella lo compartió en su cuenta de Twitter donde además les dejó un consejo a los próximos aventurados.

A través de redes sociales Daniella Chávez compartió un par de imágenes que algunos fans le hicieron llegar donde le muestran que se tatuaron su imagen, ambos en sus piernas, en los diseños se puede ver a la modelo en una de las tantas poses que comparte en sus redes. Si bien fue un lindo gesto para ella también les recomendó elegir mejores fotos para esos trabajos.

"Cuando una tiene fans de verdad se hacen hasta tatuajes con mi imagen! Eso si me gustaría que eligieran las mejores fotos", se lee en el comentario de Daniella Chávez quien les pidió una mejor definición de su facciones pues en ambos tatuajes hay algunas fallas especialmente n los detalles de su rostro que si no hubiera compartido la imagen no se sabría que era ella.

Aunque fue un buen detalle, algunos fans que siguen y gustan del contenido de la chilena, no están de acuerdo con este tipo de cosas, en primera por ser alguien que no los conoce y que posiblemente nunca van a conocer y segundo por el hecho de los diseños y también les recomendaron encontrar a un mejor tatuador para ese trabajo.

Daniella Chávez es una de las modelos más codiciadas actualmente de las redes sociales, su trabajo desde hace varios años le han dado las bases para ahora lucir entre las mejores, hay que recordar que ha sido portada de la revista Play Boy en México, España y Venezuela, además de su gran paso por Televisa Deportes aunque solo fue por un poco tiempo.

La influencer también ha incursionado en el mundo de los deportes con la compra de un equipo de futbol en su natal Chile, juega en la Segunda División pero es está muy comprometida con lograr que llegue a la Primera. En México su equipo recientemente es el Club América con quien ha hecho gran popularidad por la imagen mediática del club.