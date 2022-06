Daniella Chávez festeja a los papás de sus redes mostrando su belleza en picante foto.

La modelo Daniella Chávez se ha caracterizado por sorprender a sus seguidores en redes sociales en cada una de sus publicaciones donde se ha encargado de mostrar su belleza y linda figura, y en esta ocasión no ha sido la excepción al lucir encantadora para celebrar el Día del Padre de sus admiradores.

Daniella Chávez que en diferentes ocasiones ha mostrado su pasión por el fútbol, apoyando a la selección chilena o al mismo Club América de México, también se ha robado las miradas de sus seguidores obteniendo gran popularidad e incluso formo parte de algunas portadas en la revista Playboy.

La modelo chilena se ha convertido en una de las modelos latinas más reconocidas en el mundo de las pasarelas donde ha deleitando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones mostrando su gran físico y parte de su vida diaria con el gran nivel de vida que lleva.

Publicación de Daniella Chávez felicitando a sus seguidores por el Día del Padre/Foto: Instagram

En esta ocasión Chávez se ha robado las miradas de propios y extraños al portar un lindo outfit en color negro de falda corta y blusa negra luciendo un pronunciado escote, “Feliz día a todos los Papacitos que me siguen ����Besos!��”, escribió la modelo en la publicación donde dejo ver sus mejores curvas alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Daniella Chávez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, además de dejar ver los lindos momentos que pasa en el mundo del modelaje cautivando a sus fans mostrando toda su belleza para el deleite de sus más de 16.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.