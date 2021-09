Daniella Chávez luce su espectacular figura en traje de baño al lado de la piscina.

La modelo Daniella Chávez sigue consolidándose como toda una sensación en redes sociales, donde ha dejado ver su belleza y hermosa figura cautivando a sus seguidores.

Daniella Chávez es una de las modelos más seguidas en redes sociales y se ha convertido en una influencer al dejar ver su gran estilo de vida y belleza en cada una de sus publicaciones.

La modelo chilena, también se dio a conocer por aparecer en la revista Playboy y en los últimos años también se ha declarado aficionada de futbol dejando ver su pación junto a la selección de su país.

Leer más: Liga MX avala postura de la Concacaf tras los incidentes en el Estadio Azteca

En esta ocasión, Chávez encendió las redes sociales dejando al descubierto sus mejores atributos portando un traje de baño en color blanco en un sillón a un lao de la piscina potando además un sombrero y una copa de vino.

“Dime que eres Chilen@ sin decirme que eres Chilen@ empiezo yo: Cachai”, escribió la modelo chilena recostada boca abajo a un lado de la piscina enseñando su gran retaguardia deleitando a sus seguidores recibiendo más de 74 mil me gusta y más de mil comentarios donde los elogios no a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Daniella Chávez mostrando su belleza en redes sociales/@daniellachavezofficial

Daniella Chávez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde se ha encargado de lucir su espectacular figura a sus más de 14.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.