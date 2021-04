Daniella Chávez muestra sus curvas en traje de baño a la orilla de la piscina

La modelo chilena Daniella Chávez a encendido las redes sociales tras compartir una serie de fotografías a la orilla de la piscina usando un pequeño traje de baño rosa.

Daniella Chávez que también ha sido chica Play Boy mostró también un pequeño video mostrando sus mejores curvas junto a la alberca mientras disfruta de un poco de fruta posando con un sombrero rosa al igual que su bañador.

La serie de imágenes fueron compartidas por la seguidora de las Águilas del América en Instagram donde ha aprovechado para mandar un mensaje referente a la censura dentro de las redes sociales.

“Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora solo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! al resto los limitaron a todos! En t1k.t0k ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada! También pasa; que la que no puede denuncia y de esas hay muchas! En vez de denunciar cuídese haga algo por ud y deje vivir al resto! Mire que criticando o denunciando ud no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos! Mientras yo sigo brillando ud sigue sin salir adelante porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado solo de ud”, escribió Chávez haciendo referencia a la censura.

La hermosa rubia a deleitado a sus casi 14 millones de seguidores mostrando sus mejores curvas luciendo un pequeño traje de baño rosa, además con un sombrero del mismo color mientras toma el sol.

Daniella Chávez también ha compartido una serie de videos de Tik Tok con los que ha deleitado a sus seguidores mostrando sus mejores pases a su manera más sensual, robándose los me gusta de sus admiradores.

Chávez no deja pasar la oportunidad para mostrar su gran figura, ya sea en vestido, traje de baño o con prendas ajustadas siempre muestra su mejor sonrisa mandando saludos a sus seguidores.