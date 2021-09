Daniella Chávez muestra sus encantos con extravagante vestido negro en redes.

La modelo Daniella Chávez sigue mostrando su sensualidad y belleza en redes sociales donde se ha convertido en toda una influencer luciendo sus mejores poses en cada una de sus publicaciones.

Daniella Chávez se ha robado los corazones de sus seguidores dejando ver su belleza, además de mostrar su apoyo a la Selección Chilena en varias ocasiones, la modelo también ha deleitado a sus fans con algunas canciones que ha sacado al mercado.

La chilena también se ha robado las miradas no solo de sus compatriotas, sino de los latinoamericanos luego de ganar aun más popularidad siendo parte de la de portada de la revista Playboy.

En esta ocasión Chávez enamoro a sus seguidores dejando ver sus mejores atributos portando un vestido extravagante en color negro, con una gran abertura en la pierna y con solos dos tirantes en la parte frontal dejando su vientre al descubierto.

La publicación de la modelo no paso desapercibida en redes sociales, alcanzando más de 99 mil me gusta y más de mil comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la chilena.

Publicación de Daniella Chávez en redes sociales luciendo su belleza/@daniellachavezofficial

Esta no es la única ocasión en que Daniella encendió las redes sociales, pues también en su cuenta de Twitter mostró sus pasos más sensuales con un lindo baile, portando un top en color negro.

Daniella Chávez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, su gran estilo de vida, así como parte de su trabajo en el mundo del modelaje donde además muestra su belleza deleitando a sus más de 14.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instargram.

Fotos de Daniella Chávez mostrando su belleza en redes sociales/@daniellachavezofficial