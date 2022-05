Daniella Chávez pone a sudar a sus fans con picante sesión fotográfica

Estados Unidos.- Como ya es una costumbre, Daniella Chávez se hizo tendencia en redes sociales con solo unos minutos desde su más reciente publicación y es que sus fotos recorren los interminables caminos de Internet para deleitar a sus fans y en esta ocasión había más de una razón para que así fuera y es que el contenido de la modelo causó sensación.

Este fin de semana Daniella Chávez aprovechó su tiempo para crear una nueva sesión fotográfica con el entorno deportivo que tanto le gusta pues es bien sabido que está muy metida en el mundo del futbol pero en esta ocasión aprovechó su presencia en una cancha de pádel para tomar algunas fotos que ya han levantado las pasiones. Este deporte es muy simular al tenis solo que con una raqueta más pequeña y el campo de juego esta delimitado por una jaula.

Fue gracias a su cuenta de Instagram que Daniella Chávez pudo compartir sus fotos, en total fueron 3 pero cada una con un toque más que especial. En todas las fotos la modelo chilena posó con el atuendo perfecto para la ocasión como tambien para hacer lucir su figura, un conjunto en negro con un top que dejó poco a la imaginación y una falda con short que tambien causó algunas emociones.

Daniella Chávez se roba las miradas con brutales postales | Foto: Instagram Daniella Chávez

Las fotos de la influencer en pocos minutos alcanzaron una gran popularidad, más de 10 mil likes y contando y cientos de mensajes le han llegado a la sudamericana que goza de cada una de las sesiones que tiene y que hace para sus fans. En esta ocasión para darle un toque aún más coqueto, Daniella le escribió un mensaje que muchos de sus fans quedaron encantados, "Me encanta que me llamen bebé más que mi nombre real" que si bien no tiene nada que ver con las fotos, si le ayudó a poner el toque a la publicación.

La modelo chilena destaca en sus redes sociales | Foto: Instagram Daniella Chávez

Daniella Chávez es una de las preferidas en las redes sociales sus viajes, atuendos y sus atributos la tienen como una de las mujeres más deseadas de las redes, eso sin contar todo su contenido en las plataformas de paga que la hacen aún más codiciada entre las millones de divas en las redes.