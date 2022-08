Daniella Chávez quiere comprar al O'Higgins con sus ganancias de OnlyFans pero el club se negaría

Chile.- El nombre de Daniella Chávez se a movido en las redes sociales en los últimos días y es que la chilena es amante del futbol y si afición por el O'Higgins FC de su país es su club favorito y ha revelado sus ganas de adquirirlo gracias a las ganancias que obtiene en su OnlyFans, en donde está muy cerca de lograr la meta pues según la cifra que el club buscaba para venderlo era entre los 10 y los 15 millones de dólares y Daniella Chávez en unas semanas reunió 8 mdd para su cometido.

Luego de que hizo oficial su intención de adquirir el equipo las cosas se han salido de control, pues la modelo aseguró en sus redes sociales que ya tiene 8 millones de dólares en su cuenta, de los cuales 3 los pudo hacer solo en unos días, lo que habla de la gran convocatoria que tiene con la afición tanto del club como los fans de su contenido. Aún con ello la polémica se ha creado pues la chilena ha denunciado un mal trato de la directiva quien supuestamente la habría discriminado negando así su venta.

"O'Higgins está en venta pero Abumohor es un acto discriminatorio me cierra las puertas para poder comprarlo. Por ser mujer, Playboy y la forma que reunió el dinero. En venta para todos menos para mí", señaló la modelo en sus redes sociales en donde deja claro que sus intenciones son hacer del equipo uno grande peleando por subir de categorías en Chile.

Daniella Chávez tambien destacó que una de las cosas por las que le habrían negado la venta del club es por la constante critica que realiza a la directiva y es que en sus redes puede apreciarse que la chilena cada partido del club está pendiente y no tiene pena de hablar sobre las decisiones del equipo lo que posiblemente habría molestado dentro del equipo.

Aunque la directiva del O'Higgins ya ha dado a conocer su postura sobre lo sucedido y expresa que en ningún momento ha tenido ninguna represalia con la modelo y que por lo tanto tampoco han tenido una oferta formal de ella en su mesa. Además aclararon que de la familia Abumohor no se han expresado ninguna respuesta como según lo señala la modelo en sus redes.

Así se defendió el equipo de las acusaciones de la modelo | Foto: Twitter

"Ante los artículos de prensa en medios digitales que han manifestado, con fuentes reservadas, que la familia Abumohor descarta la venta del club a una persona en particular, queremos aclarar que esta información es errónea y no representa los valores de la familia Abumohor". Agregan que sí han dado a conocer que están abiertos a negociar una posible venta pero debe ser mediante una situación formal y no vía redes sociales.

Daniella Chávez ante este comunicado le ha vuelto a responder a la directiva y les ha dejado claro que una vez que reúna el dinero necesario se presentará de manera oficial para hacer una oferta por el club. "Cuando termine de juntar el dinero me siento a conversar de la oferta al club. Por eso debemos hacer las cosas bien y que sea por redes sociales es solo el medio para llegar al resultado final. Gracias", culminó la modelo.