Daniella Chávez regresa con regalito de navidad y modela su mejor pijama para ver películas

Estados Unidos.- Daniella Chávez no es Santa pero todos los días llega con un regalo nuevo para sus seguidores, ahora la chilena continuó con su conteo de pijamas especiales para navidad, algo que inició desde hace unos días y al día de hoy ya ha modelado dos diferentes diseños, solo que esta última la ha declarado como una de sus favoritas ya que le permiten ver películas con la mayor comodidad posible y para poder usarla en toda la casa.

A través de su cuenta de Instagram Daniella Chávez compartió varias fotografías en donde portaba un estilo clásico de pijama para estas fechas, "Pijama de navidad para ver mi peli fav en estas fechas", dijo la influencer. Las fotos sin duda están llena de la magia de la navidad, con un diseño tradicional de cuadros rojos y negros y algunos vivo en blanco con líneas. Esta pijama es de una sola pieza que realza los encantos de la sudamericana.

Daniella Chávez es un encanto de mujer en las redes sociales y ahora que ha sacado esta dinámica junto a una empresa que es quien le proporciona las pijamas ha encontrado la manera de captar más la atención de sus fans, tanto hombres como mujeres ya que la siguen como un ejemplo claro de lo que quieren llegar a ser con sus físicos para lucir igual y mucho mejor que la chilena, aunque tambien es por admiración a su belleza física que sus fotos están llenas de likes y comentarios.

Solo esta nueva actualización se ha ganado más de 44 mil reacciones en un par de horas, pocos likes a comparación de la primera prueba de pijamas ya que en la otra oportunidad había menos tela y eran dos prendas lo que evidentemente hacia más visual su publicación y logró alcanzar más de 112 mil likes, aún así no dejaron abajo a Daniella Chávez y la llenaron de elogios pues tambien es un gran diseño para esta navidad para toda mujer que desee ser atractiva hasta per peliculas.

Así de espectacular luce la pijama de Daniella Chávez para esta navidad | Foto: Instagram Daniella Chávez

No es un secreto que Daniella Chávez es una de las diosas de las redes sociales, las tendencias pasan por ella en todo momento, si hay algo relevante sin duda ella tuvo algo que ver especialmente cuando se trata de ser una de las influencers con más trafico en sus redes, no por nada millones de fans están pendientes de lo que hace y hasta los que no son sus fieles seguidores están ahí para ver sus actualizaciones.

Daniella Chávez tambien es conocida en el mundo de OnlyFans en donde es una de las mujeres que más seguidores tiene, su faceta en una app privada es algo que la tiene dentro del top de divas más queridas en las redes sociales, además de contar con una belleza que es fácil de explotar para estar en ese ámbito del cual disfruta por todos los beneficios que se obtienen en el.