Danik Michell cautiva a sus seguidores de Instagram con lindo baile

La modelo mexicana Danik Michell sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción al mostrar unos lindos pasos durante un pequeño video.

Danik Michell no deja de sorprender a sus seguidores con un sinfín de publicaciones mostrando sus diferentes facetas, bailando, entrenando y enamorando a las cámaras, pero en esta ocasión saco unos lindos pasos de baile para deleitar a sus fans en Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Michell se encargo de levantar los ánimos en las redes sociales al mostrar unos lindos pasos de baile, moviendo las caderas de manera sensual portando un short negro de cuero y una blusa ombliguera negra con blanco.

Leer más: Eurocopa: Dinamarca recibe a Finlandia con el apoyo de su gente en el Parken Stadion

El pequeño video lo realizo como parte de una campaña para una bebida energética, pero eso no fue obstáculo para que sus seguidores se deleitaran la pupila con su lindo cuerpo y los pasos de baile tan pronunciados.

La publicación de de la modelo regiomontana alcanzó los más de 46 mil me gusta, además de obtener más de 130 comentarios en donde no se hicieron esperar los elogios para la ex integrante del reality show de MTV Acapulco Shore.

Leer más: Sinaloense Edy Valencia choca este sábado contra Thomas Patrick en Inglaterra

Danik Michell se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales aspectos de su vida cotidiana así como también momentos de su trabajo en el modelaje y no pueden faltas sus rutinas de trabajo para mantenerse en forma deleitando a sus más de 4.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Danik presume cuerpazo en playas de México

Síguenos en