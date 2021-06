Danik Michell cautiva a sus seguidores desde la cancha jugando tenis

La modelo mexicana Danik Michell sigue confirmándose como una de las chicas más activas y atractivas de las redes sociales, y lo sigue demostrando en cada una de sus publicaciones deleitando a sus seguidores.

Danik Michell en esta ocasión cautivo a sus seguidores mostrando su lado deportivo desde una cancha de tenis, con dos imágenes que ha compartido en su cuenta personal de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La ex integrante del reality show de MTV Acapulco Shore, en varias ocasiones ha dejado ver su amor por diferentes deportes, en esta ocasión ha compartido unas imágenes portando un atuendo para jugar tenis, con una falta corta y una blusa ombliguera en color blanco mostrando su linda figura.

Leer más: NBA: Lakers buscará la 3ra victoria en el 5to partido ante Suns sin Anthony Davis

“Nada malo prosperará contra lo que Dios bendice, y tú eres una bendición de Dios. TE AMO!”, escribió la modelo regiomontana que también tiene participación en Exa TV.

La publicación de Michell a alcanzado en solo unas horas más de 73 mil me gusta, además de 251 comentarios en los que no se hicieron esperar los elogios para la modelo regiomontana que no deja de sorprender a sus seguidores gracias a sus publicaciones.

Leer más: Eurocopa: El portero Thibaut Courtois fue vacunado contra el Covid-19 antes del torneo

Danik Michell se ha caracterizado por compartir en redes sociales aspectos de su vida cotidiana, al igual que de su trabajo en el mundo del modelaje donde ha mostrado un sinfín de fotografías luciendo sus encantos para el deleite de sus más de 4.6 millones de seguidores.