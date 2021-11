Danik Michell cautiva a sus seguidores en redes sociales luciendo su linda figura en selfie.

La modelo mexicana Danik Michell sigue dando de qué hablar en redes sociales gracias a su belleza y su linda figura que muestra en cada una de sus publicaciones para el deleite de sus seguidores que la llenan de elogios y corazones en cada oportunidad.

Danik Michell se dió a conocer hace algunos años por su participación en el reality show de MTV Acapulco Shore y Súper Shore, ahora se ha encargado de lucir su sensacional figura en redes sociales, donde además se ha encargado de mostrar no solo su belleza, sino también sus rutinas de ejercicios para mantener su buen físico.

La joven que también ha incursionado en la radio como conductora, se ha ganado los corazones de sus seguidores con cada una de sus publicaciones dónde además de lucir su belleza presume su espectacular figura.

Leer más: ¡Brilla como su corazón! Erika Fernández, en poca luz, enamoró con body transparente

En esta ocasión Michell sorprendió a sus seguidores al mostrar su linda figura mostrando su plano y trabajado abdomen en una selfie frente al espejo, además de mostrar sus mejores curvas, lo cual ha sido resultado de su gran trabajo para cuidar su físico.

“Amo este espejo… Aquí me vi llorando de felicidad por estar haciendo algo que amo y me apasiona, en este cuarto sentí real mariposas de nervios por empezar un proyecto que me vuelve loca de felicidad. Gracias vida, gracias a ustedes por motivarme SIEMPRE���� @danikm.wb es para ustedes! voy terminando de grabar y ufff… �������� estaré activa por allá, así que nos vemos por ahí����”, escribió Danik junto a la fotografía dónde dejo ver su espectacular figura.

Publicación de Danik Michell mostrando su físico en redes/Foto: Instagram

Danik Michell se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana así como parte de su trabajo en el mundo del modelaje, principalmente mostrando su linda figura para el deleite de sus más de 4.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.