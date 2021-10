Danik Michell cautiva a sus seguidores en traje de baño desde la playa.

La modelo mexicana Danik Michell no pierde oportunidad para sorprender a sus seguidores en redes sociales por lo que se ha convertido en una de las consentidas luciendo su belleza en cada publicación.

Danik Michell que tuvo un paso por el reality show de MTV Acapulco Shore, se ha dedicado al mundo del modelaje donde se ha hecho de un gran número de seguidores que se deleitan con su belleza.

La oriunda de Monterrey, Nuevo León también ha iniciado otros proyectos como el de la conducción en Exa TV, además se ha interesado por el mundo del fitness dejando ver sus rutinas en redes sociales, pero sin dejar de lado el mundo del modelaje.

Leer más: Perla Mont se da una escapadita y se fue a un juego de los Rockets de la NBA

En esta ocasión Danik ha encendido las redes sociales no solo al mostrar su belleza, sino además dejar ver su linda figura portando un atrevido traje de baño desde la playa, adornando su pequeña sesión con la puesta de sol.

Publicación de Danik Michell cautivando a sus seguidores/Foto: Instagram

“Que bonit@ te ves soltando todo eso que no te hace bien<3”, escribió Michell en la publicación donde mostró no solo su linda figura, sino también su lado sensual y sus mejores curvas alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios en solo unas horas.

Leer más: Emily Tanner enamora a sus seguidores con lindo foto en ropa deportiva

Danik Michell se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana y su estilo de vida en redes sociales, además de parte de sus entrenamientos en el gimnasio y que decir de su belleza dejando ver su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 4.7 millones de seguidores en instagram.

Danik Michell mostrando su linda figura en traje de baño/Foto: Instagram