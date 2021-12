Danik Michell enamora a sus seguidores luciendo un traje de baño rojo en la playa

La modelo mexicana Danik Michell sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales luciendo su linda figura y belleza en cada una de sus publicaciones; en esta ocasión lo ha hecho luciendo sus encantos en traje de baño.

Danik Michell que hace unos años tuvo una participación en el reality show de MTV Acapulco Shore, se ha dedicado al mundo del modelaje y también ha incursionado como conductora en la cadena Exa TV, donde también muestra su talento y belleza.

La originaria de Monterrey, Nuevo León ha sabido hacerse de gran popularidad en las redes sociales donde luce su belleza en cada una de sus publicaciones, dejando ver su trabajada figura con diferentes outfits, así como algunas de sus rutinas para mantenerse en forma.

En esta ocasión Danik se robo las miradas de sus seguidores al lucir su espectacular figura en una imágenes que ha compartido en las que se observa portando un lindo traje de baño en color rojo desde la orilla de la playa.

“Red is my new black. ��”, escribió Michell en la publicación donde compartió las imágenes luciendo su belleza y linda figura desde la playa mostrando parte de su sensualidad, alcanzando más de 115 mil me gusta y cientos de comentarios y corazones en elogios a su belleza.

Publicación de Danik Michell mostrando su belleza en bañador/Foto: Instagram

Danik Michell se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales luciendo su belleza, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje cautivando a sus más de 4.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.