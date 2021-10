Danik Michell luce encantadora desde la piscina luciendo su belleza en traje de baño.

La modelo mexicana Danik Michell sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales donde se ha convertido en toda una sensación gracias a su belleza y carisma, donde se ha encargado de mostrar su gran trabajo.

Danik Michell que hace algunos años se dio a conocer por su participación en el reality show de MTV, Acapulco Shore, ha sabido ganarse a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones.

La joven oriunda de Monterrey, Nuevo León también se ha dedicado al mundo de la conducción teniendo participación en diferentes proyectos de Exa TV donde además de mostrar su belleza también da a conocer su talento.

En esta ocasión Danik cautivó a sus seguidores luciendo su espectacular figura en traje de baño, sacando a relucir su lado más sensual desde la piscina, dedicando un lindo mensaje para sus seguidores.

La joven modelo se observa saliendo de la piscina con un traje de baño en color negro mostrando su linda silueta y atributos, en una publicación que no paso desapercibida por sus fans alcanzando más de 160 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Publicación de Danik Michell en redes sociales luciendo su belleza/@danikmichell

Danik Michell se ha encargado de mostrar en sus redes sociales parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el gimnasio mostrando sus diferentes rutinas, además de cautivar a sus seguidores mostrando parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 4.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.