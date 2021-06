Danik Michell muestra su belleza con mini sesión en lindo outfit

La modelo mexicana Danik Michell se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su belleza y sus lindos atributos que muestra en cada una de sus publicaciones.

Danik Michell en esta ocasión ha cautivado a sus más de 4.6 millones de seguidores en Instagram con una mini sesión que consta de cinco fotografías luciendo su belleza con un outfit que ha encantado en redes sociales.

En las imágenes se puede observar a la ex integrante del reality show de MTV Acapulco Shore, posando un vestido corto que pareciera una blusa larga junto a unas botas altas arriba de la rodilla, dejándola ver espectacular.

Pero eso no fue todo, las fotografías fueron tomadas de diferentes ángulos dejando ver todos los aspectos de su lindo outfit, así como su linda figura al ser tomada de lado y hasta de espaldas.

“Placeres de la vida… Camino a casa a descansar… películas que me recomienden”, escribió Danik en la publicación junto a las cinco fotografías que han alcanzado más de 38 mil me gusta en solo unas horas, además de más de 100 comentarios en donde no han faltado los elogios para la bella modelo regiomontana.

Danik Michell se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales aspectos de su vida cotidiana, además de dejar ver su trabajo en el mundo del modelaje con lindas fotografías sacando sus mejores poses para el deleite de sus seguidores.

Danik presume cuerpazo en playas de México

