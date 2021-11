Danik Michell y Lenny salen a pasear para enamorar a quien se les cruce en el camino

México.- Danik Michell sorprendió este domingo muy temprano luego de que fuera vista con una compañía muy amigable que se encargó de hacerla reír en todo el paseo, el afortunado fue Lenny el bello perro que la modelo tiene y con quien decidió pasar un buen domingo en un parque y tomarse algunas fotos que quedarán para el recuerdo.

A través de su cuenta de Instagram Danik Michell compartió varias fotos de ella y de Lenny descansando en un parque cerca de su casa, aprovechando que el día inició nublado fue el momento ideal para emprender el paseo que culminó con ambos recostados en el suelo mientras Lenny le daba un tierno beso en a mejilla a su amiga.

"Mi Lenny el ser más juguetón y amoroso del planeta. Te amo", fueron las palabras que le dedicó Danik Michell a su mascota quien al parecer le alegra todos los días desde casa y que ahora por todo ese cariño se ganó el paseo mismo que se ve que habría disfrutado. Y como Lenny agradeció el paseo, los fans de Danik Michell tambien dejaron su apoyo a la influencer que se llevó los aplausos por tierna acción.

Lenny y Danik Michell disfrutando del paseo | Foto: Instagram Danik Michell

Pero tambien hubo tiempo para tomarse las fotos del recuerdo en donde Danik Michell dejó claro que en las redes sociales es una de las mujeres en el mundo fitness con el físico más impresionante y aunque sea con ropa cómoda y de domingo sí pudo lucir una figura de ensueño gracias al top azul y unos pantalones negros que se ajustaron al 100% a su figura que la hizo resaltar y claro ser además de Lenny el centro de atención no por nada miles de likes ha tenido publicación en solo minutos.

Danik Michell es una de las mujeres que tiene como prioridad siempre verse bien, ya sea físicamente como en el ámbito de la moda, no por nada es una de las voces autorizadas en las redes sociales para poder hablar y usar cualquier prenda sin que se el vea mal. Y este día que se supone era para descansar hasta en eso es una de las mejores y con ropa cómoda logra estar a la moda y eso impresiona a sus fans quienes la ven como un ejemplo a seguir.

Así de espectacular salió en domingo la modelo | Foto: Instagram Danik Michell

Pero el que sea una mujer dedicada al cuidado de su figura no quiere decir que no sea una mujer de buen diente, apenas este sábado compartió un poco de todo lo que pudo comer, desde quesadillas, elote, una crepa y aunque pudiera parecer mucho, todo ello se va en su siguiente rutina de ejercicio ya que eso no es un juego para ella, si come debe recuperarse en el gym, pero sin exigirse más de lo establecido por su bien y como ya se dijo poner el ejemplo de que todo se puede sabiéndolo controlar.