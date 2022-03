Danik Michell y la prueba de tiene un perfecto abdomen de acero (Foto)

México.- Son pocas las ocasiones en la que Danik Michell no sorprende a sus fans cuando pone algo nuevo en sus redes sociales y es que esperan el momento de las actualizaciones pues saben que la influencer nunca los va a decepcionar y tal parece que los escuchó y les regaló lo que a la vista de sus millones de fans es el abdomen más perfecto de las redes sociales. Danik Michell compartió una foto de su rutina de gym pero además de llevarse los halagos por su belleza se llevó la admiración por su escultural figura.

Una vez más su Instagram se ha vuelto tendencia entre miles de influencers y es que Danik Michell ha dejado a todos con la boca abierta luego de dar a conocer que es dueña del mejor abdomen de las redes sociales. Una simple foto en donde habla de la motivación y de siempre buscar cambios propios y no basados en lo que hacen los demás es que Danik Michell conquistó tano a hombres como a mujeres quienes tambien son las que la siguen por ese lado de consejera para lograr la figura que tiene.

Su publicación es muy completa, en la descripción compartió un extenso texto con un mensaje que sin duda es muy seguido al pie de la letra de quienes quieren ser como ella, y la acompaña con la fotografía de ella realizando ejercicio pero tambien puede verse su outfit que consta de un top gris y un short negro que deja al descubierto el área que se llevó los elogios. El famoso "six pack" era evidente y por ello fue más que aplaudida.

El perfecto estado de Danik Michell en una sola foto | Foto: Instagram Danik Michell

"Enamórate del proceso y los cambios irán llegando solitos, ten paciencia y recuerda que nada es de un día para otro y sobre todo si hablamos de algo que vale la pena como lo es tu salud. ¿Acaso hay algo más importante que tú y tu bienestar? Rompamos ese paradigma de “ Si no estás súper marcado no eres fitness” Puedes serlo sin estar así, recuerda que cada quien tiene sus propios objetivos, NO te compares (mirando relojes ajenos, siempre vas a llegar tarde)", se lee en la publicación de Danik Michell.

Entre los comentarios no olvidaron nada, desde lo guapa que es, lo atlética y hasta lo perfecta que es ante sus ojos, "Eres asombrosa y muy bella", "Por eso estás preciosa, que cuerpazo", "No sé que me gustó más si la super modelo o la frase final", "Te ves genial, gracias por ser un ejemplo para todos, "Pura motivación, eres increíble", se ven en los comentarios.