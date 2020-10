Danny Green recibió amenazas en redes tras fallo en Finales NBA

El escolta de Los Lakers de Los Ángeles Danny Green comento que recibió amenazas de muerte en sus redes sociales, después de fallar un triple en el quinto partido de las Finales que pudo dar el título a su equipo.

El jugador de los Lakers supo de los mensajes porque tambien los recibió su pareja, quién fue que lo alerto del hecho.

"Le tuve que preguntar, '¿estás recibiendo amenazas de muerte?' Y ella dijo, 'Sí, tú también'. Yo no sabía porque realmente no le presto atención", explicó Green poco antes del sexto juego de las Finales ante los Miami Heat. "Tampoco estoy molesto, agitado o preocupado por ello. No soy de ese tipo de persona".

Los Lakers tenian ventaja de 3-1 en ese partido cuatro de las Finales, cuando el escolta de los Lakers fallo el tiro que propicio que la serie se fuera al juego seis.

Tras el juego, LeBron no lamentó haberle pasado la pelota a Green y dijo que simplemente había que asumir la derrota.

"Las opiniones de la gente no me importan. Las únicas que me importan son las de las personas en este vestuario. Y si todavía confían en mí y creen en nosotros, eso es todo lo que me importa. Podemos terminar esto", dijo Green, campeón de la NBA el año pasado con Toronto Raptors.

En caso de lograr el anillo, Green y LeBron ingresarían en el exclusivo club de jugadores que han ganado títulos con tres franquicias diferentes.