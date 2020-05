Dante Siboldi molesto por la cancelación del Clausura 2020

México.- La decisión tomada el día de hoy sobre cancelar de manera definitiva el torneo Clausura 2020 por parte de los federativos del balompié azteca no gustó a mucho, y uno de esos casos es el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Sibolid, quién considera una medida errónea que tira todos las planes de su equipo.

Durante una entrevista para ESPN, el DT 'cementero' no ocultó su gran molestia por la decisión, pues afirmó que sintió que le arrebataron la oportunidad de buscar el ansiado título con “La Máquina”.

Transmitir lo que siento y lo que pienso y hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, de verdad, no quiero decir que tenia ganado el torneo, no estoy hablando de eso, me arrebataron la oportunidad de disputarlo”, expresó Siboldi.