Darían el salto a Europa

Tokio.- Tras el término de Tokio 2020, la selección mexicana de fútbol ha destacado por su buen rendimiento que les llevó a ganar la medalla de bronce, al ganarle el juego por el tercer lugar 3-1 a Japón, el buen paso de los jugadores del tricolor no ha pasado desaparecido en el radar del fútbol mundial.

Se dice que los Juegos Olímpicos son un gran vitrina para que los clubes europeos realicen contrataciones de jugadores destacados y jóvenes para integrarlos a sus filas de cara a la siguiente temporada, misma que aún no arranca en la gran parte del fútbol europeo.

Estos son los futbolistas mexicanos que más posibilidades tienen de dar el salto al fútbol europeo después de Tokio 2020.

Alexis Vega.

El extremo por izquierda o mediapunta de Chivas es uno de los jugadores que más ha brillado en el torneo. Vega ha marcado gol ante Francia, Sudáfrica y Japón, por el tercer lugar, además no solo tiene gol sino también logra darle asistencias a su compañeros, pues acumuló dos en el torneo y tiene un gran sentido para manejar situaciones ofensivas, esto en gran parte a su buen manejo de balón y grandes trazos largos.

Se dice que el Porto ya sondeó y está en la carpeta de los Dragones para ser uno de los fichajes de la nueva temporada, algo que no sería descabellado debido a que el equipo portugués ha tenido en sus filas a una buena cantidad de mexicanos en los últimos años.

Luis Romo.

El mediocampo de contención nacido en Sinaloa, es uno de los refuerzos del equipo mexicano, con 25 años ha tenido una fantástica evolución en su juego este último año, pues fue campeón con Cruz Azul y además logró establecerse en selección, para ser uno de los refuerzos mayores en este equipo.

Luis Romo anotó dos goles en el torneo para México/AP

Romo tiene gran capacidad para incorporarse a la ofensiva, y la ha demostrado en Tokio con sus dos anotaciones,

además sabe cómo asistir a sus compañeros y además maneja buenos trazos largos y tiro de larga distancia.

Se dice que el Celta de Vigo y Getafe ya han preguntado por él, desde antes de los Olímpicos su traspaso podría darse por uno siete millones de dólares.

Sebastián Córdova.

El jugador americanista fue de menos a más en el torneo, brillando gratamente en los partidos ante Corea del Sur y Brasil, además suma cuatro goles en la competencia.

Sebastián Córdova festejando su gol ante Corea/ Twitter selección mexicana de futbol

Córdova no solo ha lucido en ofensiva, cómo contra Corea en donde marcó dos goles, sino también demuestra su sacrificio defensivo y buena capacidad para asistir a sus compañeros, por él no ha habido ofertas, no sondeos, pero seguramente pronto llegarán a las oficinas de las Águilas del América.

Con sus 24 años vive un buen momento en su joven carrera.

Johan Vásquez

El zaguero cenral podría podría dejar a los Pumas, tiene grandes facultades para ganar manos a manos, además buena velocidad de aproximación, ubicación y juego áreo.

Johan Vásquez fue el líder de la zaga/ AP

Vásquez fue vital para los triunfos de México, pese a fallar en la tande penales ante Brasil, se despidió con un gol en contra de Japón en el juego por el tercer lugar.

Vásquez ha logrado tener un grato ascenso en su carrera en los últimos años, y consolidarse desde su llegada a Pumas y con la selección mexicana.

