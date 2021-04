David Alaba a nada de ser del Real Madrid, ficharía por los próximos 5 años

Madrid.- A poco más de un mes para que finalice la temporada 2020-2021 en el futbol europeo el Real Madrid ya tendría asegurado a su primer gran fichaje y se trata del defensor del Bayern Munich, David Alaba quien llegaría gratis al equipo merengue y con el cual firmaría hasta por 5 temporadas a sus 28 años de edad.

De acuerdo con el medio alemán Sky Sports News HD el Real Madrid y David Alaba ya habrían llegado a un acuerdo para que el austríaco fiche por los merengues en las siguientes semanas y forme ya parte del club que lo ha estado buscando desde muchos años.

Hay que aclarar que esto aun no se confirma, pues se especula que el arregló fue de palabra ya que no se ha firmado nada esto debido a que Alaba aun tiene contrato vigente con el Bayern Munich, pero al no ser renovado por el equipo alemán el Real Madrid pudo entrar en la puja por el defensor quien también estuvo en la mira del Barcelona.

Ahora solo es cuestión de tiempo para confirmar la contratación o no. Todo se haría oficial a partir de que la temporada en la Bundesliga o en LaLiga culminen para comenzar con los tramites y evitar alguna sanción por la UEFA para el Real Madrid que por ahora no tiene nada contento a la máxima autoridad del futbol europeo por su revolución con la creación de una Superliga.

Real Madrid y Barcelona los únicos en la Superliga

Este miércoles 3 equipos más decidieron dejar la Superliga, Juventus, Milan e Inter de la Serie A tomaron la decisión de dejar su lugar en el torneo de élite que el Real Madrid junto a Florentino Pérez quería formar. Ahora solo los merengues y el Barcelona son los únicos que continúan en ella.

Desde la creación de la Superliga el pasado domingo las protestas por los aficionados y equipos excluidos comenzaron a tener efectos siendo que desde el mismo lunes los 6 equipos de la Premier League dijeran adiós, seguidos de los italiano y un español como el Atlético de Madrid. Hasta el momento el Real Madrid no se ha pronunciado al respecto.

Este mismo miércoles tienen partido de LaLiga ante el Cádiz en el que buscarán alcanzar al Atlético de Madrid en la lucha por el título aunque no será nada sencillo ya que tienen hasta 7 bajas, Real Madrid viene de un empate ante el Getafe a cero goles.