David Faitelson ahora si le entra a la apuesta con Jorge Van Rankin y pone en la mesa 20 mil pesos

Ciudad de México: Luego de ser apodado como #LordDeudor en Twitter por negarse a pagar una apuesta, David Faitelson mandó un mensaje al conductor Jorge Van Rankin para meterle dinero al Clásico Nacional entre Chivas y América. El periodista de ESPN dejó claro que esta apuesta tiene un fin benéfico pues espera que el perdedor done 20 mil pesos a instituciones de niños con cáncer.

David Faitelson eligió al "Burro" Van Rankin luego de su acalorada discusión hace unas semanas por haberse negado a pagar una apuesta, ahora quiere "limpiar" su imagen y va con todo por Chivas mientras que el conductor haría lo mismo pero con el Club América que no hace falta decir que es su equipo favorito.

"Mi querido "Burro" Van Rankin dame otra oportunidad de reivindicarme y corregir mi “maltratada” imagen. Voy Chivas, pero dejemos de apostar tonterías como caballeras, casas, etc… Vamos a ayudar a quienes más lo necesiten. Veinte mil pesos donados para una institución de niños con cáncer", comentó el comunicador.

De momento Jorge Van Rankin no ha respondido al llamado de David Faitelson pero se espera que sea en las siguientes horas cuando se llegue a un trata. Incluso el periodista de ESPN hizo un llamado a Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga para que ambos dueños de las dos televisoras más grandes México también le entraran y agregaran otros 10 mil pesos para que sean en total 30 mil pesos lo que sean donados.

David Faitelson pone en la mesa 20 mil pesos para el Chivas vs América | Foto: Captura

"Yo sé que no es mucho, pero algo es algo… No somos Ricardo Salinas ni Emilio Azcárraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentara a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos? "Burro" Van Rankin", finalizó.

Esta nueva apuesta fue sorpresiva para muchos de sus seguidores quienes en muchos de los casos aplaudieron la iniciativa pues ahora si es para un acto de corazón como ayudar a personas, mientras que otros lo vieron más como forma de seguir siendo el centro de atención en las redes sociales. Lo que si es una realidad es que el Clásico Nacional llama a tener que apostar para demostrar que equipo es el mejor.

La apuesta que muchos han estado esperando se ha demorado a llegar, entre los dueños de ambos equipos como Emilio Azcárraga y Amaury Vergara quienes desde hace unos meses le habían puesto un gran sabor al Clásico, apenas la temporada pasada se llegó al acuerdo de ayudar a los mariachis de Guadalajara y de la Ciudad de México con la entrega de despensas y aunque ganó América ambos clubes entregaron lo prometido.

En este Clásico ha tardado a llegar pues dentro de dos días es el partido y aun ninguno de los dos se han puesto en contacto en redes sociales como lo hacen naturalmente desde hace algunas temporadas.