David Faitelson ataca a Héctor Moreno por asegurar que Rayados pelearía en Europa

México.- El polémico periodista, David Faitelson se ha puesto de nuevo en el ojo del huracán luego de criticar abiertamente un comentario del futbolista, Héctor Moreno quien aseguró que su equipo, Rayados está totalmente al nivel de los equipos de Europa para pensar en competir en la Champions League. Luego de esas palabras el comunicado no se guardó nada y le replicó con un llamativo mensaje.

Luego de las palabras del jugador mexicano y defensa de Rayados, Faitelson se armó de valor como es su costumbre y destrozó al jugador al decirle que podía esperar un descuido de todos menos de un experimentado como Moreno. A través de su cuenta de Twitter David Faitelson comentó la declaración del jugador a quien le ofreció tomarse unas buenas vacaciones ante la "irresponsabilidad" del comentario que dio a conocer.

"Rayados jugaría en la Champions League. Héctor Moreno, con todo respeto, necesita de unas buenas y merecidas vacaciones... Me parece una irresponsabilidad tirar frases por tirar... Lo esperaría de un novato inexperto, no de un futbolista con su recorrido", señaló el comunicador en sus redes sociales que de inmediato generó polémica entre fans y rivales.

Muchos seguidores de los Rayados aseguraron que su equipo sin problemas podría estar peleando la Champions League ya que tienen un plantel competitivo y con gran poder, mientras que otros han decidido burlarse de las declaraciones asegurando que ningún equipo mexicano le podría dar pelea a los clubes europeos en la actualidad.

Te recomendamos leer

Por el momento Héctor Moreno no se ha pronunciado ante la replica de David Faitelson, aunque se espera que así se mantenga pues el jugador no es de generar polémica por lo que es muy seguro que no le tome mucha importancia a sus declaraciones.