David Faitelson desprecia al Canelo Álvarez y dice que no vale la pena pagar por ver su pelea

Ciudad de México.- Siguen los ataques contra el Saúl "Canelo" Álvarez, ahora fue turno del periodista de ESPN, David Faitelson quien ha desde hace días ha estado siguiendo cada movimiento del mexicano para analizar y criticar sus decisiones. Ahora que la pelea dará en solo unas horas, soltó un comentario que dividió a sus seguidores en redes sociales.

Faitelson agradeció que el boxeo en México es gratis porque no pensaba en pagar para ver una pelea como Canelo vs Yildirim por tan poco nivel para mostrar según ha comentado en los últimos días. Cabe recordar que estos dos personajes han tenido ciertos roces tanto en redes como de frente con declaraciones del periodista que no han gustado el boxeador.

"Menos mal que el boxeo en México es gratis, porqué la realidad es que la Canelo-Yildirim no merece un 'Pay Per View'", esto haciendo referencia en que la pelea será transmitida por canales de la televisión mexicana sin costo como TUDN, TV Azteca, así como ESPN.

Menos mal que el boxeo en México es gratis, porqué la realidad es que la “Canelo”-Yildirim no merece un “Pay Per View”... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 27, 2021

Sus palabras llegaron a un cumulo de fans del Canelo que le recomendaron ya no estar criticando lo que hace el boxeador, que si no apoyará no haga más comentarios de ese tipo, muchos otros aplauden sus palabras pues también consideran que el Canelo no entrega grandes duelos y menos ahora que se medirá ante un boxeador que tiene 2 años sin pelear.

Por si eso fuera poco durante la mañana dejó un par de mensajes más en donde recalcó que el mexicano saldrá a una pelea más que sencilla y que no corre peligro ya que el único es que su adversario se convierta en un "bulto" y no en el rival que tanto presumió el mexicano. Además recordó una vez más sobre el tema de Gennady Golovkin dejándole claro que hoy su rival no es nada parecido a al kasajo.

Más comentarios de David Faitelson sobre Canelo y su pelea | Foto: Captura

Durante la semana ese fue un tema de enojo para el Canelo quien en entrevista justamente para David Faitelson le respondió fuerte y hasta con algunas groserías que ya no quería que pidieran pelea contra Golovkin, pero que si tanto la quieren y si se da, lo va a noquear para que todos queden a gusto de una vez.

Y para dejar un toque especial a sus palabras el periodista se atrevió a apostar contra el conductor Jorge Van Rankin luego de que el pasado fin de semana se hizo tendencia #LordDeudor ya que David se negó a pagar una apuesta en la que involucraba al Club América. Pero por ahora no se ha revelado que apostará.