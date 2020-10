David Faitelson es atacado en redes por ser "blando" con el tema de Dieter Villalpando

Ciudad de México.- Este viernes la directiva de Chivas dio a conocer que Dieter Villalpando fue separado del plantel para atender un tema legal, luego de que una mujer lo denunciara por violación, ante esto muchos periodistas hablaron al respecto pero los aficionados esperaron el momento hasta que David Faitelson hiciera su aparición para ver si su critica era fuerte como en otros casos.

Minutos después del comunicado de Chivas y de la confirmación de la denuncia sobre el futbolista rojiblanco, el periodista utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje respecto a la situación, "Chivas, sus futbolistas y una interminable historia de indisciplinas... Insisto: hay muchos jugadores que no entienden lo que significa el Club Deportivo Guadalajara...", dijo Faitelson.

Luego de leer el mensaje del periodista muchos de sus seguidores le comenzaron a recordar que en un "tema delicado" pero de América y Renato Ibarra acusado por su expareja por violencia, fue más agresivo con el jugador y la institución. Esa fue hasta el momento la constante de reclamos de los aficionados que le piden sea más critico con Chivas.

"Y aquí por que no haces escándalo cómo lo hiciste en el caso de Renato Ibarra? esto que hizo Dieter es igual de imperdonable que lo de Renato y hasta peor, digo si es una menor de edad puede ser que haya sido violación, a pero cómo es de chivas y no del América no haces escándalo", fueron algunos de los comentarios que recibió el analista.

Uno de los reclamos de los seguidores del periodista | Captura Twitter

Hasta el momento no se ha pronunciado respecto y se mantiene sin actualizar su cuenta de Twitter pero sabe que cualquier otro comentario relacionado desatará el enojo y ataques de los seguidores. Aunque no fue el único señalado y teniendo capturas de tuis de otros periodistas también los atacaron diciendo que cuando se trata del América son más juiciosos que con otros equipos.

Actualmente el jugador se encuentra separado del equipo y no será requerido para el partido de esta noche ante los Pumas. Según el comunicado que emitió el equipo, Dieter podría ser sancionado por el tema de indisciplina luego de haber asistido a una fiesta cuando el equipo recientemente presentaron problemas de contagios de Covid-19.

No solo David Faitelson recibió sus reclamos sino que otros periodistas también | Captura Twitter

También se ha revelado que durante la fiesta no estuvo solo, dos jugadores más estuvieron presentes, se trata de Javier 'Chofis' López y Alexis Peña quienes al parecer no tuvieron que ver con la situación que atraviesa Villalpando pero si en la indisciplina de asistir a una fiesta en la pandemia de Covid-19.