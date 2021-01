David Faitelson insinúa que el VAR le "recompensó" el partido al Club América luego del error en Monterrey

Ciudad de México.- La ayuda arbitral fue de nuevo el tema en el victoria del Club América y para David Faitelson fue más que evidente que la anulación del gol para Bravos fue más un favor para los pupilos de Santiago Solari que una verdadera infracción en el reglamento. Ese gol representaba el empate para el equipo fronterizo que al final terminó cayendo 2-0.

Corría el minuto 36 cuando Gustavo Velázquez disparó de zurda desde fuera del área y su balón terminó por vencer a Óscar Jiménez que aunque se lanzó no llegó al balón. Solo unos segundos después el VAR llamó al árbitro central para revisará la jugada por un aparente fuera de juego de Marco Fabián que además se cruzó en el campo de visión del arquero lo que se tomó como una infracción y se anuló el gol.

Ese acto no fue más que una "recompensa" para el equipo azulcrema y David Faitelson lo compartió en sus redes, "¡Deuda saldada! El VAR le debía al América del juego ante Monterrey. Hoy lo recompensó", comentó.

Como él muchos más periodistas confirmaron que fue un error garrafal de parte del cuerpo arbitral el quitarle el gol a Juárez que era totalmente legal. Aun así el equipo fronterizo fue por muchos minutos mejor que América pero no hubo respuesta clara en el marcador.

¡Deuda saldada! El VAR le debía al América del juego ante Monterrey. Hoy, lo recompensó… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 27, 2021

David Faitelson, no solo arremetió una sola vez y es que siguió dejando algunos mensajes más directos contra el arbitraje y el mal manejo del mismo, además de hacer menos el juego de América a quien solo le atribuyó aprovechar un tiro de esquina en todo el juego. "Mejor Juárez, pero el árbitro y el VAR les despojaron de un legitimo gol. El América aprovechó una jugada a balón parado y es todo", finalizó.

Al finalizar el partido en conferencia de prensa Luis Fernando Tena se dirigió al VAR como algo secundario y no habló mucho al respecto, en ese momento aseguró que no había visto la jugada pero que sea cual sea el resultado de la misma, para él lo importante es jugar bien. Ese gol le representaba a Bravos anotar su primer gol en la temporada pero no pudo ser así.

"Hubiera sido importante un empate en el marcador, hay que dejar trabajar a los árbitros, la revisaron en el VAR, yo no he visto la jugada, pero nosotros tenemos que jugar bien sea como sea", dijo el DT de Bravos.